Владельцу территории Калининградского мукомольного завода предложили восстановить снесённое здание XIX века

После сноса ведомство потребовало остановить работы, но собственник возразил: здания уже нет, а значит, выполнять предписание и готовить меры по защите соседнего памятника бессмысленно. «Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию», — заявили в Службе ОКН.