Владельцу территории Калининградского мукомольного завода предложили восстановить снесённое здание XIX века

Калининградскому мукомольному заводу предложили воссоздать бывшую дирекцию на Правой набережной по архивным материалам, чертежам и фотографиям. Об этом региональная Служба охраны объектов культурного наследия пишет в своей группе во «ВКонтакте».
После сноса ведомство потребовало остановить работы, но собственник возразил: здания уже нет, а значит, выполнять предписание и готовить меры по защите соседнего памятника бессмысленно. «Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию», — заявили в Службе ОКН.
Компании предложили зафиксировать, изучить и рассортировать уцелевшие части фундамента, конструкций и стройматериалов. Это нужно, чтобы не потерять элементы, которые могут иметь историческую ценность. Отчёт о работе должны передать в ведомство.
Если завод решит восстановить здание, перед началом работ потребуется подготовить меры по защите соседнего памятника. Речь о мельнице 1890 года на Правой набережной, 15. В Службе ОКН считают, что это поможет выполнить предписание и снизить общественный резонанс после сноса. Теперь в ведомстве рассчитывают на «социальную ответственность калининградских предпринимателей».
Вечером 7 июля на территории бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга появилась строительная техника. Уже к обеду следующего дня от здания XIX века почти ничего не осталось. Собственник объяснил демонтаж аварийным состоянием конструкций, региональная Служба охраны памятников начала проверку. Эксперты допускают, что снос на Правой набережной может открыть путь к реновации всего комплекса.