В Навашине завершено масштабное благоустройство городского парка. На новой сцене в минувшие выходные прошел традиционный вокальный фестиваль «Песни, спетые сердцем» (0+).
Проект обновления навашинского парка вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря федеральному финансированию и при участии местного и регионального бюджетов, а также навашинских предприятий обновлены входная группа парка, обустроены места для тихого отдыха и для занятий спортом. Кроме того, помимо сцены со зрительным залом, здесь появилась новая точка притяжения — арт-объект в виде маяка. Ранее по проекту «Формирование комфортной городской среды» в городском парке благоустроили дорожки, провели уличное освещение и установили новые игровые комплексы, рассчитанные на детей разного возраста.
«На самом деле, обновление нашего парка началось еще раньше, и инициаторами перемен стали сами жители. Горожане вышли на большую очистку парка: вместе с муниципальными службами жители убрали здесь мусор, а потом несколько лет подряд голосовали за этапы благоустройства парка по проекту “Формирование комфортной городской среды”. В этом году мы завершаем этот большой проект, и обновленный парк стал подарком для всех жителей Навашина, от мала до велика», — рассказала глава местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области Татьяна Берсенева.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.