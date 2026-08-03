В Навашине завершено масштабное благоустройство городского парка

«На самом деле, обновление нашего парка началось еще раньше, и инициаторами перемен стали сами жители. Горожане вышли на большую очистку парка: вместе с муниципальными службами жители убрали здесь мусор, а потом несколько лет подряд голосовали за этапы благоустройства парка по проекту “Формирование комфортной городской среды”. В этом году мы завершаем этот большой проект, и обновленный парк стал подарком для всех жителей Навашина, от мала до велика», — рассказала глава местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области Татьяна Берсенева.