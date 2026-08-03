В Перми на волю выпустили первых уток, спасённых на реке Мулянке

Уток, спасённых на реке Мулянке, выпустили на волю, сообщает телеканал «Ветта».
Волонтёры и сотрудники Минприроды Прикамья после разлива нефтепродуктов в реки Пыж и Мулянка спасали птиц, пострадавших от загрязнения. Уток вылавливали, отмывали и помещали на карантин.
На заседании межведомственной рабочей группы специалисты сообщили, что ветеринары продолжают реабилитацию птиц. Первых спасённых уток выпустили в Красавинскую пойму.
На загрязнённых реках установлено 16 рубежей и 23 боновых заграждений. В течение недели планируется завершить работы от микрорайона «Красный октябрь» до пешеходного моста через Мулянку.
На 31 июля собрано почти 6 000 куб. м загрязнённой воды, а также 133 тонны грунта. Росприроднадзор по результатам проверки рассчитает нанесённый природе урон.