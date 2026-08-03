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В Перми на волю выпустили первых уток, спасённых на реке Мулянке

На водоёме продолжаются работы по ликвидации последствий.

Уток, спасённых на реке Мулянке, выпустили на волю, сообщает телеканал «Ветта».

Волонтёры и сотрудники Минприроды Прикамья после разлива нефтепродуктов в реки Пыж и Мулянка спасали птиц, пострадавших от загрязнения. Уток вылавливали, отмывали и помещали на карантин.

На заседании межведомственной рабочей группы специалисты сообщили, что ветеринары продолжают реабилитацию птиц. Первых спасённых уток выпустили в Красавинскую пойму.

На загрязнённых реках установлено 16 рубежей и 23 боновых заграждений. В течение недели планируется завершить работы от микрорайона «Красный октябрь» до пешеходного моста через Мулянку.

На 31 июля собрано почти 6 000 куб. м загрязнённой воды, а также 133 тонны грунта. Росприроднадзор по результатам проверки рассчитает нанесённый природе урон.

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