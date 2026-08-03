Завершилось благоустройство городоского парка в Навашине

В Навашине завершилось масштабное благоустройство городского парка. Проект «Путь корабела» стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Благодаря федеральному, региональному и местному финансированию при участии градообразующих предприятий в парке обновили входную группу, обустроили зоны для спорта и тихого отдыха. Также здесь возвели новую сцену, на которой уже прошел вокальный фестиваль, и установили арт-объект в виде маяка. Ранее в пространстве проложили дорожки, сделали освещение и поставили детские площадки.
По словам главы местного самоуправления Навашинского округа Татьяны Берсеневой, инициаторами перемен стали сами горожане, которые участвовали в субботниках и голосовали за этапы благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Обновленная локация стала подарком для всех жителей Навашина.
Ранее сообщалось, что концепцию оформления набережной Федоровского утвердили в Нижнем Новгороде.