Завершилось благоустройство городоского парка в Навашине

Благодаря федеральному, региональному и местному финансированию при участии градообразующих предприятий в парке обновили входную группу, обустроили зоны для спорта и тихого отдыха. Также здесь возвели новую сцену, на которой уже прошел вокальный фестиваль, и установили арт-объект в виде маяка. Ранее в пространстве проложили дорожки, сделали освещение и поставили детские площадки.