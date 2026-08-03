Держит ухо востро: корги устроился на работу в аэропорт Благовещенска

Кроме Арчи, в аэропорту трудится и ястреб Варвара. Она также отвечает за безопасность, но орнитологическую: отпугивает других птиц от взлетно-посадочной полосы. А пока Арчи и Варвара усиливают безопасность аэропорта, его инфраструктуру модернизировали по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Здесь ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу, которая способна принимать все типы воздушных судов, реконструировали действующий перрон на 5 стоянок самолетов и построили новый — на 4 стоянки.