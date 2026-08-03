Держит ухо востро: корги устроился на работу в аэропорт Благовещенска

Спокойный, лояльный к людям и очень работоспособный — именно так характеризуют нового сотрудника службы авиационной безопасности Международного аэропорта Благовещенска. Залы терминала теперь патрулирует вельш-корги-пемброк по имени Арчи. Несмотря на юный возраст — ему всего семь месяцев — хвостатый специалист со знанием дела проверяет багаж и ручную кладь пассажиров, а заодно и поднимает им настроение.
Желаем Арчи успешной карьеры и показываем, как проходят его трудовые будни! Фото и видео нам предоставила пресс-служба аэропорта Благовещенска.
Кроме Арчи, в аэропорту трудится и ястреб Варвара. Она также отвечает за безопасность, но орнитологическую: отпугивает других птиц от взлетно-посадочной полосы. А пока Арчи и Варвара усиливают безопасность аэропорта, его инфраструктуру модернизировали по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Здесь ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу, которая способна принимать все типы воздушных судов, реконструировали действующий перрон на 5 стоянок самолетов и построили новый — на 4 стоянки.