Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКЖД перечислила в бюджет Ростовской области 2 млрд рублей

Почти 2 млрд руб. поступило в бюджет Ростовской области от Северо-Кавказской магистрали в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Источник: Коммерсантъ

Почти 2 млрд руб. поступило в бюджет Ростовской области от Северо-Кавказской магистрали в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Это второй по величине показатель среди регионов — лидером стал Краснодарский край с суммой свыше 2,5 млрд руб. Отчисления получили также Ставропольский край, Дагестан, Чеченская Республика, «Сириус» и другие территории.

Еще 64,4 млн руб. направлено в государственные внебюджетные фонды.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2026 года вокзалы Северо-Кавказской железной дороги обслужили 14,6 млн пассажиров. Лидером по пассажиропотоку стал вокзальный комплекс Адлера — 2,2 млн человек. На второй позиции — «Ростов-Главный» с 1,8 млн пассажиров.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше