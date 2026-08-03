В Черняховске суд взыскал 150 тыс. рублей с владельца собаки за нападение на 9-летнего мальчика

Ребёнок пострадал во дворе многоквартирного дома на Гусевском шоссе. Владелец не обеспечил безопасное содержание животного.
В Черняховске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собаки. Инцидент произошёл в мае 2026 года во дворе многоквартирного дома на улице Гусевское шоссе. Ребёнок получил травмы, а владелец животного, как установила проверка, не обеспечил условий содержания, исключающих возможность причинения вреда окружающим.
Суд взыскал с хозяина собаки 150 тыс. рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Черняховска.