В Черняховске суд взыскал 150 тыс. рублей с владельца собаки за нападение на 9-летнего мальчика

Ребёнок пострадал во дворе многоквартирного дома на Гусевском шоссе. Владелец не обеспечил безопасное содержание животного. В Черняховске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собаки. Инцидент произошёл в мае 2026 года во дворе многоквартирного дома на улице Гусевское шоссе. Ребёнок получил…