Привет Ермаку с пляжа Пионерского: у калининградки попросили 200 рублей за туалет в кафе

В Пионерском с калининградки Натальи попросили 200 рублей за посещение туалета в кафе на побережье. Об этом женщина рассказала «Клопс» в понедельник, 3 августа.
Когда ей понадобилось в санузел, Наталья хотела воспользоваться муниципальным туалетом, но с оплатой возникла проблема.
«Я хотела сходить в городской, но там не работал безналичный расчёт, — рассказала калининградка. — Женщина на входе наорала и отправила в другой, в так называемых ресторанах на первой линии».
Идти в биокабинки Наталья не захотела. Тогда она действительно отправилась в кафе на берегу, но там, по её словам, официантка сообщила, что доступ в туалет ограничен. Воспользоваться им можно было лишь за 200 рублей.
«Читала, что Ермак (министр по культуре и туризму — ред.) говорил, что туалеты бесплатные должны быть… Так вот привет ему!» — подытожила Наталья.
В региональном Роспотребнадзоре «Клопс» пояснили: предприятия общепита действительно должны быть оборудованы туалетами с раковинами для мытья рук. Если в заведении меньше 25 посадочных мест, допускается один санузел, общий для персонала и посетителей.
При этом в ведомстве считают, что установление платы за пользование туалетом в кафе или ресторане нарушает законодательство в сфере защиты прав потребителей. Если администрация заведения берёт деньги за туалет, она фактически навязывает посетителю дополнительную платную услугу.
При этом существует важный нюанс: потребителем считается не только тот, кто уже что-то в кафе приобрёл, но и тот, кто только планирует это сделать. А вот на людей, которые не являются клиентами услуг общепита, право на бесплатное посещение туалета в кафе или ресторане не распространяется.
Юрист Пётр Губенко объясняет это так: если человек пришёл в заведение или собирается что-то заказать, туалет ему должны предоставить без денег. Требовать сначала оплатить санузел в таком случае нельзя.
«Законом не предусмотрена возможность пользования туалетом только после приобретения услуг. Посетитель может воспользоваться туалетом до приобретения услуг, лишь имея такое намерение», — пояснил юрист.
По его словам, чем популярнее место, где расположено кафе, тем выше нагрузка на его туалет. Заведения этому часто сопротивляются: иногда санузлы закрывают на кодовый замок, где-то — на ключ, который выдаёт персонал, убедившись, что человек действительно собирается сделать заказ.
Если же турист не планирует пользоваться услугами кафе, а хочет только зайти в туалет, отдельная плата сама по себе не всегда будет нарушением, считает юрист.
«Нарушением становится ситуация, когда деньги за туалет требуют с посетителя, который уже заказал или намерен заказать еду и напитки. Поэтому достаточно выразить намерение, чтобы доступ был предоставлен», — пояснил Губенко.
Представители ресторанного бизнеса говорят, что поток людей «с пляжа» для заведений — отдельная нагрузка.
«Нужно увеличивать штат, это дополнительные расходы, придётся поднимать стоимость обслуживания клиентов, выпадать немножко из конкуренции», — поделился мнением с «Клопс» один из представителей ресторанного бизнеса.
В Роспотребнадзоре также уточнили, что само по себе сообщение о платном туалете не является основанием для внеплановой проверки. Но заявители могут направить жалобу в управление — для принятия профилактических мер.
Во время инспекции приморской инфраструктуры министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак ранее заявлял «Клопс», что туалеты в кафе и гостиницах на побережье должны быть бесплатными для посетителей.
«Я вам открою тайну. Во всех этих учреждениях туалеты бесплатные. И никто не имеет права вас не пустить или выгнать из туалета, который расположен в кафе или в гостинице. Вы можете туда пойти спокойно и всё необходимое там сделать, помыть руки, поправить макияж», — говорил Ермак.