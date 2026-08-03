Привет Ермаку с пляжа Пионерского: у калининградки попросили 200 рублей за туалет в кафе

При этом существует важный нюанс: потребителем считается не только тот, кто уже что-то в кафе приобрёл, но и тот, кто только планирует это сделать. А вот на людей, которые не являются клиентами услуг общепита, право на бесплатное посещение туалета в кафе или ресторане не распространяется.