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Прикамье вошло в топ-20 регионов по уровню качества дорог

Пермский край занял 20-ую строчку рейтинга регионов России по качеству автомобильных дорог. Согласно исследованию «РИА Новости», доля дорожных объектов общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в Прикамье составляет 64,9%. Плотность дорог с твердым покрытием зафиксирована на уровне 150 км на 1000 кв. м территории.

Источник: Коммерсантъ

Пермский край занял 20-ую строчку рейтинга регионов России по качеству автомобильных дорог. Согласно исследованию «РИА Новости», доля дорожных объектов общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в Прикамье составляет 64,9%. Плотность дорог с твердым покрытием зафиксирована на уровне 150 км на 1000 кв. м территории.

В целом по России на конец 2025 года нормативам соответствует 55,2% дорог. В пятерке лидеров по их качеству оказались Москва, Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

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