В Красноярске стартовала регистрация на марафон «Красноярские мосты»

Забег будет посвящен предстоящему 400-летию города. Участникам предложат пять маршрутов. Длина самого короткого составит 1628 м. Это не случайное число: именно в 1628 году казачий отряд Андрея Дубенского заложил на берегу Енисея острог Красный Яр. На дистанцию выйдут 398 человек — ровно столько лет исполнилось Красноярску в этом году.