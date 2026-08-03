В Красноярске стартовала регистрация на марафон «Красноярские мосты»

Масштабный забег «Красноярские мосты» состоится 2 сентября в Красноярске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Регистрация на мероприятие уже открыта, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Забег будет посвящен предстоящему 400-летию города. Участникам предложат пять маршрутов. Длина самого короткого составит 1628 м. Это не случайное число: именно в 1628 году казачий отряд Андрея Дубенского заложил на берегу Енисея острог Красный Яр. На дистанцию выйдут 398 человек — ровно столько лет исполнилось Красноярску в этом году.
Любителей и новичков ждут дистанции 3 и 5 км, а опытным спортсменам предложат маршрут в 10 км. Главным испытанием станет марафон 42,2 км. У спортсменов будет 6 часов, чтобы добраться до финиша. Забег символично объединит шесть красноярских мостов: Октябрьский, Виноградовский, Арфу, Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский.
«Марафон “Красноярские мосты” привлекателен не только со спортивной, но и с туристической точки зрения», — отметил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму города Александр Каминский.
Так, участники увидят здание филармонии, музейный центр «Площадь Мира», пароход-музей «Святитель Николай», речной вокзал, краеведческий музей, Енисейское речное пароходство, театр оперы и балета, администрацию и знаменитые городские часы.
Кроме того, в течение спортивного праздника будут представлены интерактивные площадки от партнеров мероприятия и состоятся творческие выступления кавер-групп. Каждый участник получит пакет с сувенирной продукцией, а финишерам вручат памятные медали с символикой 400-летия города. Регистрация на марафон доступна по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.