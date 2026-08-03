В Тюменской области по нацпроекту отремонтировали более 20 дорог

Ремонт уже 22 дорожных объектов провели в Тюменской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 5 из них ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«Ремонт дорог одновременно идет в Абатском, Заводоуковском, Ишимском, Омутинском, Тюменском и Упоровском муниципальных округах. Кроме устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах регионального и межмуниципального значения выполняются работы по установке недостающих дорожных знаков и приведение обстановки автомобильных дорог в соответствие с проектом организации дорожного движения. Подрядчики ведут противопожарные мероприятия — вырубку кустарниковой растительности и другое», — рассказали в управлении автомобильных дорог области.
По программе капитального ремонта дорог также предусмотрены создание пешеходных переходов, нанесение разметки, укрепление обочин, обустройство остановочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках.
Всего по нацпроекту запланировано отремонтировать 56 дорожных объектов регионального и местного значения общей протяженностью 110 км. План работ рассчитан до 1 ноября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.