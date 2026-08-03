Котюков доложил Путину о ходе строительства метро в Красноярске

«Я могу сказать, Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали за последние полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется, но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей», — сказал Котюков президенту.