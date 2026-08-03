Котюков доложил Путину о ходе строительства метро в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Работы на красноярском метро завершены на 33%, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.
«Ведется строительство первого этапа нашего метро при вашей поддержке. Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили, 33% готовности», — сказал Котюков в ходе встречи с президентом.
Сейчас проводится процедура уточнения этих расчетов, первый этап заключения экспертизы получен, добавил губернатор.
«Я могу сказать, Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали за последние полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется, но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей», — сказал Котюков президенту.