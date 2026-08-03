Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область заняла 23-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Среди регионов Северо-Запада Калининградская область уступила Санкт-Петербургу.

Калининградская область заняла 23-е место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. Соответствующий рейтинг РИА Новости рассчитан по данным Росстата и Росавтодора.

По итогам 2025 года доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в регионе составила 64,1%. При этом плотность автомобильных дорог с твердым покрытием достигла 521 километра на 1 тыс. квадратных километров территории.

Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям соответствуют 100% дорог. В первую пятерку также вошли Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Среди регионов Северо-Запада Калининградская область уступила только Санкт-Петербургу, который занял 11-е место с показателем 71,2%.

В конце списка оказались Волгоградская область (84-е место) и Архангельская область (85-е место), где нормативам соответствует менее трети дорожной сети.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в рейтинге не учитывались.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше