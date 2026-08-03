Калининградская область заняла 23-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Калининградская область заняла 23-е место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. Соответствующий рейтинг РИА Новости рассчитан по данным Росстата и Росавтодора.
По итогам 2025 года доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в регионе составила 64,1%. При этом плотность автомобильных дорог с твердым покрытием достигла 521 километра на 1 тыс. квадратных километров территории.
Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям соответствуют 100% дорог. В первую пятерку также вошли Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Среди регионов Северо-Запада Калининградская область уступила только Санкт-Петербургу, который занял 11-е место с показателем 71,2%.
В конце списка оказались Волгоградская область (84-е место) и Архангельская область (85-е место), где нормативам соответствует менее трети дорожной сети.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в рейтинге не учитывались.