Путин выразил надежду, что метро в Красноярске построят «в наше время»

Отметим, что проект красноярского метро начал разрабатываться еще в 1993 году, подготовительные работы стартовали в 1994 году, но из-за хронического недофинансирования проект столкнулся с серьезными трудностями, строительство метро было окончательно остановлено в 2010 году. Но с 2019 года после поручений президента работы снова возобновились.