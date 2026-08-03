Путин выразил надежду, что метро в Красноярске построят «в наше время»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что затянувшееся строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в скором времени. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
Отметим, что проект красноярского метро начал разрабатываться еще в 1993 году, подготовительные работы стартовали в 1994 году, но из-за хронического недофинансирования проект столкнулся с серьезными трудностями, строительство метро было окончательно остановлено в 2010 году. Но с 2019 года после поручений президента работы снова возобновились.
Сейчас, по словам Котюкова, метро в Красноярске готово на 33%.
«Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности», — сказал он.
Путин в ответ заметил: «Хочется верить, что он закончится в наше время». Губернатор заверил, что будут очень стараться.