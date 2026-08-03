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Калининградская таможня: польская сторона усилила контроль на погранпереходе Мамоново-2

В ведомстве предупредили, что среднее время ожидания на указанном переходе 18−19 часов.

Польская сторона усилила пограничный и таможенный контроль на автомобильном пункте пропуска Мамоново-2. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

«Из-за усиления в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне (МАПП Мамоново-2) наблюдается скопление легковых транспортных средств. Время ожидания на въезд в РФ по легковому направлению составляет порядка 18−19 часов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на российско-литовском участке границы (ТП МАПП Чернышевское) по направлению въезда в РФ автомобили на нейтральной полосе отсутствуют, и в пункте пропуска на текущий момент проходят оформление 5 машин.

«Принимая во внимание увеличение пассажиропотока на российско-польском направлении через указанные пункты пропуска, наблюдается незначительный его переток на МАПП Багратионовск и МАПП Чернышевское. Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы», — добавили в таможне.

Напомним, что в последний раз подобная задержка на МАПП Мамоново-2 была зафиксирована в июне этого года.

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