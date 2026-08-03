Калининградская таможня: польская сторона усилила контроль на погранпереходе Мамоново-2

«Принимая во внимание увеличение пассажиропотока на российско-польском направлении через указанные пункты пропуска, наблюдается незначительный его переток на МАПП Багратионовск и МАПП Чернышевское. Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы», — добавили в таможне.