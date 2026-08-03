Жителям Ростовской области рассказали, как распознать рак легкого

— Чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Рост заболеваемости особенно заметен среди людей после 60 лет. Один из главных факторов развития рака легкого — курение. Чем больше стаж курения, тем выше риски. Это касается как обычных сигарет, так и электронных, — предупреждает заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии Минздрава России, к.м.н., доцент Дмитрий Харагезов.