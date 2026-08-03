Нижегородский театр «Вера» выступит на Всероссийском фестивале в Москве

Нижегородский детский театр «Вера» выступит на Всероссийском фестивале «Россия-Театр-Общество» (6+) в Москве 5 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры Нижнего Новгорода.
«Со своим легендарным спектаклем “Сказка о царе Салтане” (6+) театр “Вера” примет участие в уникальной программе “Театральная неделя” (6+), которая проходит с 1 по 9 августа в парке “Зарядье”. Каждый день посвящен одному из восьми федеральных округов. 5 августа — в день Приволжского федерального округа — артисты муниципального детского театра будут представлять родной Нижний Новгород в столице», — уточнили специалисты депкультуры.
В рамках проекта театры со всей страны покажут свои лучшие постановки, а зрители увидят, чем живет театральная Россия сегодня. Событие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Художественный руководитель театра «Вера» Вера Горшкова подчеркнула, что на сцене театра «Сказка о царе Салтане» идет уже 27 лет, но до сих пор остается самым посещаемым спектаклем театра.
«За эти годы было сыграно 435 представлений! Не раз спектакль ставился вне театральных стен — на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина в Болдине, у стен древнего Нижегородского кремля, на пешеходной улице Большой Покровской. В 2025 году его включили в число 300 лучших спектаклей страны в проекте “Золотой фонд театральных постановок России”. Представлять Нижний Новгород в масштабном всероссийском театральном проекте — большая честь для нашего театра и еще одна веха в истории спектакля», — сказала Вера Горшкова.