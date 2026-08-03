Нижегородский театр «Вера» выступит на Всероссийском фестивале в Москве

«За эти годы было сыграно 435 представлений! Не раз спектакль ставился вне театральных стен — на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина в Болдине, у стен древнего Нижегородского кремля, на пешеходной улице Большой Покровской. В 2025 году его включили в число 300 лучших спектаклей страны в проекте “Золотой фонд театральных постановок России”. Представлять Нижний Новгород в масштабном всероссийском театральном проекте — большая честь для нашего театра и еще одна веха в истории спектакля», — сказала Вера Горшкова.