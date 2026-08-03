Пермский завод создал первый в России цементировочный комплекс для нефтяников

Пермский завод грузовой техники (ПЗГТ) разработал и изготовил первый в России цементировочный комплекс, предназначенный для проведения работ по цементированию нефтяных и газовых скважин с подачей сухой химии и работе в непрерывном режиме длительный период с большими объемами закачки. Как сообщает пресс-служба правительства края, ранее подобные машины поставлялись исключительно из-за рубежа, преимущественно из США. Новый комплекс создан по заказу крупной нефтяной компании в рамках импортозамещения и полностью спроектирован российскими специалистами. «По уровню технологичности и автоматизации это самый совершенный цементировочный комплекс в стране, аналогов ему нет. Мы спроектировали и собрали его сами», — отметил управляющий Пермского завода грузовой техники Денис Миночкин.