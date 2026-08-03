По данным польских СМИ, в стране зафиксирован рост преступлений в отношении украинцев. В частности, участились случаи физического насилия: инциденты с участием украинских граждан были зафиксированы во Вроцлаве, Легнице и Плоцке, где пострадали как взрослые, так и несовершеннолетние. За январь-июнь поступило 180 заявлений о подобных правонарушениях. Это более чем на 30% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Большинство заявлений от украинских граждан связано с избиениями и оскорблениями.
Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться.
В начале июня Гавковский раскритиковал решение Зеленского о присвоении наименования «Имени героев УПА*» одному из подразделений ВСУ. Польский чиновник посчитал этот шаг непонятным и недружественным в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что в отношениях между государствами необходима взаимность и уважение к «исторической чувствительности поляков». По словам Гавковского, почитание Украиной УПА* вызывают в Польше однозначное, болезненное сопротивление из-за волынских преступлений украинских националистов.
* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена