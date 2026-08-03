СМИ: в Польше заявили, что в нападениях на украинцев в стране виноват Зеленский

По данным польских СМИ, в стране зафиксирован рост преступлений в отношении украинцев. В частности, участились случаи физического насилия: инциденты с участием украинских граждан были зафиксированы во Вроцлаве, Легнице и Плоцке, где пострадали как взрослые, так и несовершеннолетние. За январь-июнь поступило 180 заявлений о подобных правонарушениях. Это более чем на 30% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Большинство заявлений от украинских граждан связано с избиениями и оскорблениями.