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СМИ: в Польше заявили, что в нападениях на украинцев в стране виноват Зеленский

Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украина Владимира Зеленского в ухудшении отношения поляков к украинцам.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным польских СМИ, в стране зафиксирован рост преступлений в отношении украинцев. В частности, участились случаи физического насилия: инциденты с участием украинских граждан были зафиксированы во Вроцлаве, Легнице и Плоцке, где пострадали как взрослые, так и несовершеннолетние. За январь-июнь поступило 180 заявлений о подобных правонарушениях. Это более чем на 30% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Большинство заявлений от украинских граждан связано с избиениями и оскорблениями.

Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться.

Кшиштоф Гавковский
министр информатизации Польши

В начале июня Гавковский раскритиковал решение Зеленского о присвоении наименования «Имени героев УПА*» одному из подразделений ВСУ. Польский чиновник посчитал этот шаг непонятным и недружественным в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что в отношениях между государствами необходима взаимность и уважение к «исторической чувствительности поляков». По словам Гавковского, почитание Украиной УПА* вызывают в Польше однозначное, болезненное сопротивление из-за волынских преступлений украинских националистов.

* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена