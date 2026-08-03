Фирма братьев Варданян отремонтирует две дороги в Воронежской области за 60 млн

Администрация Семилук Воронежской области заключила два контракта с воронежским ООО «СМУ-90» братьев Варданян на ремонт участков дорог на улицах Крупской и 30 лет Октября. Контракты заключены по начальным ценам 36,2 млн и 23,7 млн руб. соответственно. Компания оказалась единственным участником конкурсных процедур. Информация об этом появилась на портале госзакупок.