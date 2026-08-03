Путин надеется, что красноярское метро достроят «в наше время»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обсудил строительство метрополитена в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства выразил надежду, что долгожданный проект будет завершён в ближайшее время.
Котюков доложил, что проектная документация полностью готова и получила заключение госэкспертизы. Сейчас регион проходит этап расчётов стоимости работ.
«Деньги-то есть. Но вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, контролирующих организаций и госэкспертизы», — отметил Путин.
Проект красноярского метро разрабатывается с 1983 года. Губернатор заверил, что прилагаются все усилия для его реализации.
«Очень стараемся», — ответил Котюков на слова президента о том, что строительство может завершиться «в наше время».
Ранее мы сообщали, что президент Путин назвал Красноярск географическим центром России.