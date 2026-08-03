Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин надеется, что красноярское метро достроят «в наше время»

Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором края.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обсудил строительство метрополитена в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства выразил надежду, что долгожданный проект будет завершён в ближайшее время.

Котюков доложил, что проектная документация полностью готова и получила заключение госэкспертизы. Сейчас регион проходит этап расчётов стоимости работ.

«Деньги-то есть. Но вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, контролирующих организаций и госэкспертизы», — отметил Путин.

Проект красноярского метро разрабатывается с 1983 года. Губернатор заверил, что прилагаются все усилия для его реализации.

«Очень стараемся», — ответил Котюков на слова президента о том, что строительство может завершиться «в наше время».

Ранее мы сообщали, что президент Путин назвал Красноярск географическим центром России.