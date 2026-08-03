Путин рассчитывает на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, начавшееся более 30 лет назад, завершится «в наши времена».
Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск. Глава региона доложил об основных инфраструктурных проектах, в том числе рассказал о ходе строительства метро в Красноярске. По его словам, за последние полтора года в этой части сделано больше, чем за прошедшие 30 лет с момента начала проекта.
«Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей», — отметил Котюков.
«Надо, чтобы он (проект — ред.) закончился в наши времена», — отреагировал Путин, улыбнувшись.
Глава региона заверил, что власти стараются это сделать. Он отметил, что определенные сложности есть, но к настоящему моменту полностью разработана проектная документация и получено заключение государственной экспертизы.
«С деньгами надо разобраться. Не с их выделением, деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы», — заявил Путин.
Глава региона отметил, что сейчас идет процедура уточнения соответствующих расчетов.