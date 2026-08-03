Музей Виктора Лосева в Волгограде за три месяца принял почти 14 тысяч посетителей

Выставочное пространство, открывшееся 16 мая 2026 года в историческом здании Царицынской пожарной каланчи, стало одной из главных культурных новинок года. За это время его посетили 13 825 человек — жители и гости города активно интересуются экспозициями, мастер-классами, лекциями, экскурсиями и арт-двориком, а также подъёмом на смотровую площадку.