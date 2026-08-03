Путин провел встречу с главой Красноярского края Котюковым

Президент РФ Владимир Путин в Красноярске провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. В ходе разговора обсуждались социально-экономическая ситуация в регионе, развитие инфраструктуры.
«В целом ситуация напряженная, но управляемая», — рассказал Котюков. Он отметил, что экономика Красноярского края — традиционно одна из крупнейших в стране. «Мы в десятке регионов по ключевым показателям. Хочу сказать, что за последние пять лет прирост по валовому региональному продукту составил практически 50 процентов, и мы на этом не намерены останавливаться, планы есть: в ближайшей трехлетке добавить еще примерно один триллион рублей к этим показателям», — доложил Котюков.
Губернатор также рассказал, что в регионе осознали необходимость подготовки инженеров еще со школьной скамьи — 5−7-х классов. В их числе — участники конкурса «Большая перемена». Отметим, что в понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия конкурса, на которой выступил президент.
«Ребята хорошие», — подтвердил Путин. Котюков отметил, что Красноярский край разработал стратегию развития образования до 2036 года, исходя из своих потребностей и таких вводных. Так, сейчас регион распространил без федеральной поддержки проект профессионалитета, в который активно вовлекаются местные предприятия: сформированы 24 кластера, в которых учатся 13 тысяч студентов.
«Для себя готовим», — поддержал Путин.
На встрече также обсуждалась помощь участникам СВО и членам их семей.