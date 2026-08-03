Путин провел встречу с главой Красноярского края Котюковым

«В целом ситуация напряженная, но управляемая», — рассказал Котюков. Он отметил, что экономика Красноярского края — традиционно одна из крупнейших в стране. «Мы в десятке регионов по ключевым показателям. Хочу сказать, что за последние пять лет прирост по валовому региональному продукту составил практически 50 процентов, и мы на этом не намерены останавливаться, планы есть: в ближайшей трехлетке добавить еще примерно один триллион рублей к этим показателям», — доложил Котюков.