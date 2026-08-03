Свердловская область вошла в число лидеров страны по капремонту домов

Свердловская область заняла четвертое место в стране по количеству многоквартирных домов, капитально отремонтированных в первом полугодии 2026 года, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По данным Фонда развития территорий, за шесть месяцев на Среднем Урале обновили 290 многоквартирных домов. Лидерами рейтинга стали Москва, Волгоградская и Самарская области. Следом за Свердловской областью расположилась Воронежская, где капитально отремонтировали 235 домов.
«По итогам первых шести месяцев 2026 года в России завершен капитальный ремонт более чем в 8,4 тысячи многоквартирных домов: обновлены крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции. Проведено почти 18,3 тысячи различных видов работ и услуг. Общая площадь обновленного жилого фонда составила около 36,7 миллиона квадратных метров, где проживают около 1,42 миллиона человек», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
Ранее губернатор региона Денис Паслер сообщил, что в 2026 году в области планируют капитально отремонтировать почти 900 многоквартирных домов. Это значительно превышает объемы прошлого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.