НГАТУ получил предостережение Рособрнадзора из-за недостатков в документации

Судя по базе реестра проверок, претензии к НГАТУ касаются отсылок в документации на уже недействующие постановления. Кроме того, на сайте университета опубликованы не все необходимые сведения. Например, в разделе «Сведения об образовательной организации» нет подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся».