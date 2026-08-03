Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Красноярский край встретился с главой региона. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил президенту о текущей социально-экономической ситуации в крае. Котюков обратил внимание на реализацию инвестиционных проектов и выполнение поручений главы государства по теме развития инфраструктуры. Инвестиционные проекты реализуются. Все наши ключевые партнёры, ключевые предприятия — никто не снижает обороты: это и «Роснефть» с крупнейшим проектом «Восток Ойл»; развитие норильского промышленного района — здесь и «Норникель», и «Русская платина» запускает очередное месторождение. Для Красноярска очень важна модернизация алюминиевого завода компании «Русал», программа модернизации теплоснабжения, которая существенно улучшает качество атмосферного воздуха в городе Красноярске. И серьёзный импульс развития золотодобывающих производств в районе Приангарья — здесь все проекты реализуются в срок, и мы отмечаем прирост инвестиций каждый год, — сказал губернатор. Также глава региона отметил аграрный комплекс, который традиционно для Красноярского края является важным. [caption id= «attachment_372957» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Кремля[/caption] Могу сказать, что по урожайности зерновых мы на первом месте в Сибири, хоть и общий сбор у соседей побольше бывает, но по эффективности, результативности — здесь и наша научная школа, и академгородок, и аграрный университет — наши хозяйства обеспечивают существенные показатели, — подчеркнул Котюков.