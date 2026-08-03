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Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть дыни и арбузы

Милаева: арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом и синдромом раздраженного кишечника, а диабетикам следует быть особенно осторожными, рассказала эксперт по питанию для детей и взрослых Елена Милаева.

«Сезон арбузов и дынь в самом разгаре, и главное правило здесь — умеренность… Особенно осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом, так как высокий гликемический индекс требует строгого ограничения порций. Часто противопоказано употреблять арбузы и дыни тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника», — сказала Милаева NEWS.ru.

По словам нутрициолога, здоровому взрослому в сутки рекомендуется съедать не более 300−500 граммов арбузной мякоти и 250−600 граммов дыни. Разовую порцию лучше ограничивать 200−400 граммами арбуза и 200−300 граммами дыни, добавила Милаева. Переедание бахчевых из-за большого количества воды и клетчатки может вызвать вздутие, метеоризм и диарею, предупредила специалист.