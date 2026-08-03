Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть дыни и арбузы

«Сезон арбузов и дынь в самом разгаре, и главное правило здесь — умеренность… Особенно осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом, так как высокий гликемический индекс требует строгого ограничения порций. Часто противопоказано употреблять арбузы и дыни тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника», — сказала Милаева NEWS.ru.