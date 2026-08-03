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Петрин: при установке делиниаторов метробуса в Воронеже появились сложности

При реализации проекта по созданию обособленных полос для метробуса в Воронеже возникли технические сложности с крепежом делиниаторов. Об этом на еженедельном совещании в мэрии сообщил мэр Сергей Петрин.

Источник: Коммерсантъ

При реализации проекта по созданию обособленных полос для метробуса в Воронеже возникли технические сложности с крепежом делиниаторов. Об этом на еженедельном совещании в мэрии сообщил мэр Сергей Петрин.

«Казалось бы, простая работа по устройству делиниаторов, но уже пятая итерация с заменой крепежа — пока это проблема. Окончательного технического решения не найдено. Задачу поставил в течение этой недели все-таки на чем-то остановиться и двигаться дальше, потому что пока то, что сделано, не соответствует требованиям», — пояснил градоначальник. Он отметил, что оценивать результаты пока рано, поскольку работы начались только в понедельник, в том числе модернизация остановочных павильонов и прилегающей инфраструктуры. Господин Петрин добавил, что более предметно ситуацию сможет прокомментировать через пару недель.

Контракт на устройство выделенных полос на Плехановской улице и Московском проспекте стоимостью 37,7 млн руб. был заключен в начале июня с московским ООО «ДСС», единственным участником торгов.

Подробнее о проекте метробуса — в публикации «Ъ-Черноземье».

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