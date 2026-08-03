Петрин: при установке делиниаторов метробуса в Воронеже появились сложности

«Казалось бы, простая работа по устройству делиниаторов, но уже пятая итерация с заменой крепежа — пока это проблема. Окончательного технического решения не найдено. Задачу поставил в течение этой недели все-таки на чем-то остановиться и двигаться дальше, потому что пока то, что сделано, не соответствует требованиям», — пояснил градоначальник. Он отметил, что оценивать результаты пока рано, поскольку работы начались только в понедельник, в том числе модернизация остановочных павильонов и прилегающей инфраструктуры. Господин Петрин добавил, что более предметно ситуацию сможет прокомментировать через пару недель.