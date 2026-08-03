Путин похвалил Красноярский край за подготовку кадров «для себя»

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Михаилом Котюковым отметил, что Красноярский край готовит специалистов для собственных нужд, развивая систему образования.
Губернатор рассказал, что в регионе начали готовить будущих инженеров уже со школьной скамьи — с 5−7 классов. Среди них участники конкурса «Большая перемена», финал которого проходит в Красноярске.
«Ребята хорошие», — подтвердил Путин, отметив, что школьники представили свои инженерные разработки.
Котюков сообщил, что в крае разработана стратегия развития образования до 2036 года. Уже сформированы 24 кластера, где обучаются 13 тысяч студентов.
«Для себя готовим», — резюмировал президент, поддерживая подход региона.
Ранее мы сообщали, что Путин надеется, что красноярское метро достроят «в наше время».