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Путин похвалил Красноярский край за подготовку кадров «для себя»

В регионе начали готовить будущих инженеров уже со школьной скамьи.

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Михаилом Котюковым отметил, что Красноярский край готовит специалистов для собственных нужд, развивая систему образования.

Губернатор рассказал, что в регионе начали готовить будущих инженеров уже со школьной скамьи — с 5−7 классов. Среди них участники конкурса «Большая перемена», финал которого проходит в Красноярске.

«Ребята хорошие», — подтвердил Путин, отметив, что школьники представили свои инженерные разработки.

Котюков сообщил, что в крае разработана стратегия развития образования до 2036 года. Уже сформированы 24 кластера, где обучаются 13 тысяч студентов.

«Для себя готовим», — резюмировал президент, поддерживая подход региона.

Ранее мы сообщали, что Путин надеется, что красноярское метро достроят «в наше время».