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Рособрнадзор вынес предостережение нижегородской сельхозакадемии

Университет нарушил обязательные требования.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская сельхозакадемия получила предостережение от Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом ведомство сообщает в канале мессенджера «Макс».

Замечания, которые выявили во время мониторинга соблюдения обязательных требований Нижегородским государственным агротехнологическим университетом им. Флорентьева, касаются утративших силу приказов и положений, нарушений размещения информации на официальном сайте образовательной организации, недостоверных сведений о государственной организации, численности студентов и финансовых показателях.

Кроме того, мониторинг показал, что у Нижегородской сельхозакадемии отсутствуют акты по приему на программы профессионального обучения, а также нет рабочих программ воспитания по направлениям подготовки в сферах агрономии, ветеринарии, биологии, ландшафтной архитектуры, экономики и других.

Рособрандзор предложил сельхозакадемии принять меры по соблюдению обязательных требований.

Отметим, подобные предостережения, помимо Нижегородского университета, получили еще 18 российских вузов.