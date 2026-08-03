Рособрнадзор вынес предостережение нижегородской сельхозакадемии

Кроме того, мониторинг показал, что у Нижегородской сельхозакадемии отсутствуют акты по приему на программы профессионального обучения, а также нет рабочих программ воспитания по направлениям подготовки в сферах агрономии, ветеринарии, биологии, ландшафтной архитектуры, экономики и других.