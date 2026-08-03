Рособрнадзор вынес предостережение нижегородской сельхозакадемии

Нижегородская сельхозакадемия получила предостережение от Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом ведомство сообщает в канале мессенджера «Макс».
Замечания, которые выявили во время мониторинга соблюдения обязательных требований Нижегородским государственным агротехнологическим университетом им. Флорентьева, касаются утративших силу приказов и положений, нарушений размещения информации на официальном сайте образовательной организации, недостоверных сведений о государственной организации, численности студентов и финансовых показателях.
Кроме того, мониторинг показал, что у Нижегородской сельхозакадемии отсутствуют акты по приему на программы профессионального обучения, а также нет рабочих программ воспитания по направлениям подготовки в сферах агрономии, ветеринарии, биологии, ландшафтной архитектуры, экономики и других.
Рособрандзор предложил сельхозакадемии принять меры по соблюдению обязательных требований.
Отметим, подобные предостережения, помимо Нижегородского университета, получили еще 18 российских вузов.