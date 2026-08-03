Одностороннее движение транспорта вводится на участке дороги на улице Комсомольской с 18 августа

С 18 августа в Нижнем Новгороде вводится одностороннее движение транспорта, а также ограничение стоянки транспортных средств на вновь обустроенном участке дороги на улице Комсомольской — в районе дома № 2Б. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.