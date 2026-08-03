Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одностороннее движение транспорта вводится на участке дороги на улице Комсомольской с 18 августа

Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Источник: Время

С 18 августа в Нижнем Новгороде вводится одностороннее движение транспорта, а также ограничение стоянки транспортных средств на вновь обустроенном участке дороги на улице Комсомольской — в районе дома № 2Б. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.