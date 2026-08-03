Воронежские энергетики готовятся к аномальной жаре

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни — 4,5 и 6 августа- в Воронежской области аномальную жару до +35! В такие периоды традиционно возрастает нагрузка на электросети. В связи с этим энергетики подготовились нести дежурство в особом режиме. К реагированию на внештатные ситуации в регионе подготовлена 171 бригада в составе 522 специалистов, а также 310 единиц спецтехники.