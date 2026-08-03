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Столичные школьники завоевали золото на олимпиаде по математике в Китае

Москву представляли 2 учеников, а всего за Россию выступали 6 человек.

Источник: Национальные проекты России

Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по математике в Китае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Он отметил, что подготовка ребят к олимпиадам соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Россию на соревновании представляли шесть человек, в том числе двое москвичей. В частности, выпускник столичной школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник Лицея «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова Андрей Шишко, которые завоевали золотые медали. При этом всего сборная завоевала четыре золотые и две серебряные медали.

«Дмитрий и Андрей не первый год показывают высокие результаты. Они уже становились победителями и призерами российских и международных состязаний, в том числе Международной математической олимпиады и Romanian Masters of Mathematics, Китайской национальной олимпиады по математике», — рассказал Сергей Собянин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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