Столичные школьники завоевали золото на олимпиаде по математике в Китае

Россию на соревновании представляли шесть человек, в том числе двое москвичей. В частности, выпускник столичной школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник Лицея «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова Андрей Шишко, которые завоевали золотые медали. При этом всего сборная завоевала четыре золотые и две серебряные медали.