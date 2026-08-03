За полгода профосмотры прошли 920 тыс. жителей Свердловской области

Комплексные профилактические обследования в первом полугодии 2026 года прошли 920 тысяч жителей Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Медосмотры проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
У каждого прошедшего диспансеризацию было обнаружено в среднем 2,3 фактора риска. У работающих людей показатель чуть ниже — 1,8. Каждый второй обследованный неправильно питается и мало двигается, а у каждого четвертого есть лишние килограммы или повышенный холестерин в крови. Болезни сердца и сосудов лидируют среди впервые выявленных патологий — медики диагностировали около 30 тыс. таких заболеваний.
«Наша задача сегодня — выстроить маршрут так, чтобы человек не остался с тревожным диагнозом один на один. В частности, мы расширяем выездную работу: например, профильные специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 благодаря объединению медучреждений уже ведут приемы в отдаленных территориях, таких как Ивдель, и эта практика будет масштабироваться. Своевременная специализированная помощь кардиолога или невролога должна стать не привилегией крупных городов, а доступным правом каждого жителя региона сразу после выявления проблемы», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.