За полгода профосмотры прошли 920 тыс. жителей Свердловской области

«Наша задача сегодня — выстроить маршрут так, чтобы человек не остался с тревожным диагнозом один на один. В частности, мы расширяем выездную работу: например, профильные специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 благодаря объединению медучреждений уже ведут приемы в отдаленных территориях, таких как Ивдель, и эта практика будет масштабироваться. Своевременная специализированная помощь кардиолога или невролога должна стать не привилегией крупных городов, а доступным правом каждого жителя региона сразу после выявления проблемы», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.