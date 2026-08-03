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В Калининграде приостановили ввоз 27 т курицы из Китая

Управление Россельхознадзора по Калининградской области приостановило оформление партии мяса птицы из.

Источник: KaliningradToday

Китая весом 27 тонн. Груз задержан 30 июля 2026 года на пограничном ветеринарном пункте «Порт Калининград» в ходе государственного ветеринарного контроля.

При проверке установлено несоответствие дат выработки продукции. Данные, указанные в ветеринарном сертификате, не совпали с датами на маркировочной этикетке короба и на внутренней этикетке. Эти расхождения признаны нарушением требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.

Сотрудники ведомства отобрали пробы мяса птицы из задержанной партии и направили их в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований по показателям безопасности.

На основании выявленных нарушений Управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения подконтрольной продукции. До завершения проверки и получения результатов экспертизы груз не будет выпущен на внутренний рынок.

Дальнейшее решение в отношении 27 тонн мяса птицы будет зависеть от итогов лабораторных исследований и устранения документарных несоответствий. Окончательное решение о возможности ввоза продукции на территорию РФ примут после получения всех необходимых заключений.

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