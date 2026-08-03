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В Гвардейском районе рабочий погиб от удара током на производстве

Прокуратура Гвардейского района взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего на предприятии по добыче песка в поселке Комсомольск. Инцидент произошел 1 августа 2026 года. По предварительным данным, 23-летний машинист дробильной установки скончался на месте происшествия в результате удара током. Трагедия случилась на территории производственного объекта в рабочее время. На место происшествия для…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Гвардейского района взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего на предприятии по добыче песка в поселке Комсомольск. Инцидент произошел 1 августа 2026 года.

По предварительным данным, 23-летний машинист дробильной установки скончался на месте происшествия в результате удара током. Трагедия случилась на территории производственного объекта в рабочее время.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор Гвардейского района. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и коллег погибшего.

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту гибели рабочего. Ведомство также даст оценку исполнению требований федерального законодательства об охране труда и промышленной безопасности на данном предприятии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Расследование продолжается.