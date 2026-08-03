В Гвардейском районе рабочий погиб от удара током на производстве

Прокуратура Гвардейского района взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего на предприятии по добыче песка в поселке Комсомольск. Инцидент произошел 1 августа 2026 года. По предварительным данным, 23-летний машинист дробильной установки скончался на месте происшествия в результате удара током. Трагедия случилась на территории производственного объекта в рабочее время. На место происшествия для…