В Гвардейском районе рабочий погиб от удара током на производстве

Прокуратура Гвардейского района взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего на предприятии по добыче песка в поселке Комсомольск. Инцидент произошел 1 августа 2026 года.
По предварительным данным, 23-летний машинист дробильной установки скончался на месте происшествия в результате удара током. Трагедия случилась на территории производственного объекта в рабочее время.
На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор Гвардейского района. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и коллег погибшего.
Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту гибели рабочего. Ведомство также даст оценку исполнению требований федерального законодательства об охране труда и промышленной безопасности на данном предприятии.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Расследование продолжается.