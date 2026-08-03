Число погибших при ударе ВСУ по пляжу под Геленджиком возросло до семи

«~Это боль, которая отзывается в каждом из нас Сочи скорбит вместе с вами и всем Краснодарским краем~. А тем, кто сейчас борется за здоровье в больницах, желаю не терять сил и как можно быстрее вернуться домой, к своим родным», — добавил Прошунин.