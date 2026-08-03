БПЛА, ночной салют, анализ воздуха, укрытия

Вечером 3 августа vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей региона за день. В ночь на понедельник над областью уничтожили два беспилотника. Однако действие особого режима не помешало неизвестным запустить среди ночи фейерверк и напугать воронежцев. В 15 районах Воронежской области установился третий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет сильная жара, которая накроет регион в ближайшие сутки. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Атака отражена: два беспилотника уничтожили в небе над регионом.
В ночь на 3 августа была отражена атака БПЛА на Воронежскую область. Как сообщил губернатор Александр Гусев, дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над одним из районов. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет.
На данный момент в области сохраняется опасность атаки БПЛА. Особый режим объявили сегодня в 8:08, спустя 20 минут после сигнала об отмене.
Пугающий грохот: воронежцы запустили салют во время беспилотной опасности.
Громкие хлопки разбудили испуганных жителей ЖК «Яблоневые сады» около двух часов ночи. Как оказалось причиной шума стал ночной салют.
Неизвестные запустили фейерверк во время действия беспилотной опасности.
Штормовое предупреждение: Воронежскую область накроет 35-градусная жара.
Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу синоптиков, днем 4, 5 и 6 августа местами по региону ожидается сильная жара. Воздух может раскалиться до +35°.
В жаркую погоду важно соблюдать питьевой режим. О том, как правильно пить в жару и какие напитки принесут больше пользы, рассказываем здесь.
Высок риск пожаров: в 15 районах Воронежской области установился средний класс пожароопасности.
В ГУ МЧС по Воронежской области предупредили о среднем (третьем) классе пожарной опасности. На сегодняшний день он установился в 15 районах региона.
Вероятность возникновения ландшафтных пожаров, перехода огня на дома и хозяйственные постройки высока в Лискинском, Бобровском, Острогожском, Каменском, Ольховатском, Подгоренском, Павловском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Верхнемамонском, Россошанском, Кантемировском, Богучарском и Петропавловском районах.
Угрозы нет: Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Воронеже.
Региональный Роспотребнадзор провел лабораторные исследования атмосферного воздуха в областном центре. Специалисты взяли пробы на улице Ростовской, 58/4 и на проспекте Патриотов, 24.
Согласно результатам анализа, концентрация диоксида азота, взвешенных веществ, фенола (гидроксибензола), диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, бензола и озона не превышает допустимых норм и не представляет угрозы для здоровья населения.
Убежища на карте: Воронежцам стало проще найти временные укрытия.
Адреса временных укрытий в Воронеже появились на картографическом сервисе «2ГИС». Такие оповещения начал рассылать автоматизированный бот областной ГЖИ.
В случае тревоги найти временное убежище можно как на сайте, так и в мобильном приложении. Для этого следует ввести в поле поиска запрос «временные укрытия».