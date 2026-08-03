БПЛА, ночной салют, анализ воздуха, укрытия

Вечером 3 августа vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей региона за день. В ночь на понедельник над областью уничтожили два беспилотника. Однако действие особого режима не помешало неизвестным запустить среди ночи фейерверк и напугать воронежцев. В 15 районах Воронежской области установился третий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет сильная жара, которая накроет регион в ближайшие сутки. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.