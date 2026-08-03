Большие дозы витамина D3 не улучшают терапию рака кишечника

Оказалось, что прием больших доз витамина D3 не повлиял на оба показателя — в среднем, терапия действовала на добровольцев из той, и другой группы на протяжении примерно 10 месяцев, и при этом они в среднем проживали около 25−27 месяцев. Это говорит в пользу того, что прием больших доз витамина D3 не повышает эффективность терапии, но при этом его употребление не ведет к опасным побочным эффектам. Это нужно учитывать при подборе терапий от рака прямой и толстой кишки, подытожили ученые.