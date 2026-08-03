Польский пловец первым в истории переплыл Балтийское море

Польский пловец Бартломей Кубковский переплыл Балтийское море. Он стал первым человеком в истории, совершившим подобное достижение, сообщает Eurosport.
Спортсмен начал свой заплыв 31 июля, а завершил вечером 2 августа. Всего атлет провел в воде чуть менее 55 часов. За это время он проплыл более 160 км из шведской деревни Косеберга до польского города Дзивнув.
На протяжении всего маршрута Кубковский не мог спать. Его сопровождала лодка с едой и напитками. Однако по правилам спортсмен не мог касаться судна. Припасы подавались на специальной палочке.
Переплыть Балтийское море атлету удалось с пятого раза. Прошлые попытки оказались неудачными. В 2025 году спортсмен провел в воде более 52 часов. Однако ему пришлось сойти с дистанции за 11 км до финиша из-за истощения и погодных условий.
Бартломей Кубковский.
(Фото: kacper_deren / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)).
В этот раз за 1,5 км до конца маршрута пловец остановился в воде и спросил у сопровождающих, сколько еще осталось до берега. Команда спортсмена смогла подбодрить его, и он нашел в себе силы добраться до финиша.
Заплыв также стал благотворительной акцией. Спортсмен собрал более 799 тыс. злотых (более 16,9 млн руб.) для фонда Cancer Fighters. Организация занимается борьбой с раком.
Ультрамарафонец проплыл с крокодилами.
Британско-австралийский ультрамарафонец Энди Дональдсон установил рекорд скорости на дистанции 55 км в австралийской реке Орд, населенной крокодилами. Спортсмен преодолел дистанцию за 11 часов 51 минуту.
Маршрут пролегал по участку реки Орд от озера Аргайл до города Кунунарра. В этой местности обитает 5500 пресноводных крокодилов, по одной рептилии на каждые 10 м заплыва.
Перед стартом команда спортсмена провела предварительное исследование. Это позволило ему избежать столкновения с орлами, скопами, бакланами, змеешейками, черепахами и крупными сомами.
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