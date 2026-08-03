Региональный центр компетенций Воронежской области возглавил Алексей Лощенко

Алексей Лощенко в 2014 году окончил агроинженерный факультет ВГАУ по направлению «Агроинженерия», в 2016-м по этому направлению получил квалификацию «магистр», а в 2019-м окончил аспирантуру по направлению «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». В 2022-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». Работал в должностях от ведущего инженера кафедры тракторов и автомобилей до доцента кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей ВГАУ.