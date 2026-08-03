Люлин назвал перспективные территории для будущего обитания зубров в Нижегородской области

«Возвращение зубра на нижегородскую землю — это экологическая задача и восстановление исторической справедливости. Как мы знаем, свидетельства об этом лесном исполине в нашей области датируются 19 веком. Именно тогда их заметили в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Однако сегодня им нужна новая площадка, которая обеспечит животным надежную охрану и свободу передвижения, а людям — спокойствие и безопасность. У нас есть все необходимые инструменты: федеральные стратегии, региональные планы и проверенный опыт соседних регионов», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.