Люлин назвал перспективные территории для будущего обитания зубров в Нижегородской области

В Законодательном собрании продолжается работа по интродукции европейского зубра в Нижегородской области. В региональном парламенте комитетом по экологии и природным ресурсам было проведено рабочее совещание. В нем приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Денис Бакиев, эксперты в области охраны окружающей среды, представители профильных министерств, общественных экологических организаций. Провел заседание председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.
Участники встречи изучили исторические свидетельства 1849 года о пребывании зубра на территории региона. Также проанализировали действующие нормативные документы: федеральную Стратегию сохранения зубра, утвержденную правительством РФ, где Нижегородская область включена в перечень перспективных территорий, и региональную Стратегию сохранения биоразнообразия, которая до 2034 года предусматривает создание вольнопасущегося стада зубров как меру по восстановлению плакорных дубрав. Кроме того, эксперты обсудили успешный опыт соседних регионов — республики Мордовия и Владимирской области, где популяции зубров уже активно восстанавливаются.
В рамках совещания было определено три возможных места для будущего обитания зубров: лесные массивы в Лукояновском и Починковском округах (площадью около 37 тысяч га), участки лиственных лесов в Выксунском и Вознесенском округах для обеспечения миграции с Мордовией, а также территория опытно-охотничьего хозяйства в Городецком округе.
«Возвращение зубра на нижегородскую землю — это экологическая задача и восстановление исторической справедливости. Как мы знаем, свидетельства об этом лесном исполине в нашей области датируются 19 веком. Именно тогда их заметили в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Однако сегодня им нужна новая площадка, которая обеспечит животным надежную охрану и свободу передвижения, а людям — спокойствие и безопасность. У нас есть все необходимые инструменты: федеральные стратегии, региональные планы и проверенный опыт соседних регионов», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
По итогам обсуждения принято решение проработать возможность расширения национального парка «Нижегородское Поволжье им. В. А. Лебедева» за счет нового кластера, который станет федеральной особо охраняемой природной территорией. Такой подход обеспечит зубрам максимальную защиту и контроль на государственном уровне. Всем участникам рабочего совещания необходимо направить свои предложения по выбору определенной территории, после чего уже и будет сформирована дорожная карта проекта.
Владислав Атмахов, председатель комитета по экологии и природным ресурсам, отметил:
«Евгений Люлин поручил нам не просто изучить опыт соседей, а подобрать конкретную площадку в регионе и подготовить четкий план действий. Сегодняшнее совещание — важный шаг в этом направлении. Мы рассмотрели три варианта участков, обсудили их плюсы и минусы. Дальше проработаем поступившие предложения от участников рабочего совещания, чтобы на их основе сформировать общий план и двигаться к практической реализации».