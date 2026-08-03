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Губернатор Караев заявил про 20−30 нерадивых работников, которых отправят ближе к границе с Украиной или укладывать рельсы

Караев: 20−30 нерадивых работников пошлют к границе с Украиной или таскать шпалы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев заявил БелТА про 20−30 нерадивых работников региона, которых отправят ближе к границе с Украиной или на укладку рельсов.

Напомнив о предложении президента Беларуси Александра Лукашенко послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая, Караев озвучил, кого касается эта схема:

«Кто не хочет хорошо работать, ворует во время уборочной материальные средства, — не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую готовность, как министр обороны сказал».

По словам губернатора, в регионе таких набралось порядка 20 — 30 человек.

«Это те, кто не понял, что все работают на урожай, и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить, — заметил Юрий Караев. — Этих людей мы с военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно — так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен».

Варианты либо тренироваться «с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе», либо «работы оборонного характера». Юрий Караев пояснил:

«Сейчас стройбата нет в стране, но есть инженерные подразделения. И без оружия потаскать шпалы, покопать, поукладывать рельсы или дорогу — им будет полезно».

Напомним, министр обороны Виктор Хренин говорил, как именно будет выполняться поручение. Позже Минобороны сделало заявление, кого именно призовут в Беларуси в армию из-за урожая. А глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой заявлял: речь идет про военно-воспитательные сборы длительностью до двух-трех месяцев, а отправить на них могут вне зависимости от должности — если чиновник проштрафился.

Здесь о том, что известно о поручении Лукашенко отправлять на границу с Украиной не справляющихся чиновников, а также об условиях и сроках сборов для них. А сам президент Беларуси не считает издевательством послать в армию недобросовестных работников.

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