Губернатор Караев заявил про 20−30 нерадивых работников, которых отправят ближе к границе с Украиной или укладывать рельсы

«Это те, кто не понял, что все работают на урожай, и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить, — заметил Юрий Караев. — Этих людей мы с военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно — так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен».