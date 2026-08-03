Пассажиры аэроэкспрессов чаще всего уезжают в Шереметьево с Белорусского вокзала

«Чаще всего пассажиры “Аэроэкспресса” уезжают в аэропорт Шереметьево с Белорусского вокзала. На втором месте — станция “Окружная”. Третье — занимает Савeловский вокзал. На четвертом месте оказалась станция “Лианозово”, где аэроэкспрессы начали останавливаться в марте 2025 года. Добраться от станции “Лианозово” до аэропорта Шереметьево теперь можно всего за 22 минуты. Пятерку самых популярных станций замыкает “Одинцово”, — говорится в сообщении.