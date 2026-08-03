Пассажиры аэроэкспрессов чаще всего уезжают в Шереметьево с Белорусского вокзала

«Чаще всего пассажиры “Аэроэкспресса” уезжают в аэропорт Шереметьево с Белорусского вокзала. На втором месте — станция “Окружная”. Третье — занимает Савeловский вокзал. На четвертом месте оказалась станция “Лианозово”, где аэроэкспрессы начали останавливаться в марте 2025 года. Добраться от станции “Лианозово” до аэропорта Шереметьево теперь можно всего за 22 минуты. Пятерку самых популярных станций замыкает “Одинцово”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что поезда «Аэроэкспресса» Шереметьевского направления делают остановки на станциях «Одинцово», «Баковка», «Сколково», «Немчиновка», «Сетунь», «Рабочий поселок», «Кунцевская», «Славянский бульвар», «Фили», «Москва-Сити», «Беговая», «Белорусский вокзал», «Савеловский вокзал», «Окружная», «Лианозово».
«Гибкость и развитая система пересадок делают “Аэроэкспресс” полноценной частью единой транспортной системы Москвы. Так, благодаря интеграции с МЦД-1 доехать до аэропорта Шереметьево без пересадок можно от станции “Одинцово”. На Шереметьевском направлении сегодня неизменное лидерство сохраняет Белорусский вокзал. Через него проходят около 9 тыс. пассажиров в сутки», — прокомментировал генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов, слова которого приводит пресс-служба.