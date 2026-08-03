Эксперимент по упрощённому вывозу товаров из Калининграда идёт три года

Калининградской области на остальную часть территории ЕАЭС товаров, реализуемых дистанционным способом через интернет-площадки. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.
Эксперимент запущен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2023 года № 1223. Он позволяет калининградским компаниям продавать товары без необходимости подтверждения их статуса как товаров ЕАЭС, без помещения под таможенные процедуры, без уплаты таможенных пошлин и налогов. Условия: товары продаются для личного пользования, стоят не более 200 евро, а их вес не превышает 31 кг.
Снятие этих ограничений позволяет региональным компаниям снизить расходы на продажу товаров на общероссийском рынке и рынках стран ЕАЭС. По оценке властей, потенциальная аудитория покупателей расширяется с 1 млн до 185 млн человек.
Отправители освобождены от взаимодействия с таможенными органами — эту функцию выполняет таможенный представитель, участник эксперимента. В Калининградской области эту роль исполняет ООО «Милпост», которое организовало приём и отправку товаров через сервис компании СДЭК. Отправителю достаточно принести товар в любой из 22 пунктов выдачи СДЭК в области, после чего он будет доставлен в любую точку России или ЕАЭС. Таможенные формальности полностью берёт на себя таможенный представитель.
Сейчас в рамках эксперимента уже реализована возможность отправки товаров, проданных на электронной площадке Wildberries. Как рассказал представитель «Милпост» Сергей Павлик, возможность отправлять товары с OZON протестирована и появится в течение ближайшего месяца.
Используется модель DBS («Доставка силами отправителя» или «Витрина»), при которой маркетплейс служит только витриной, а хранение, упаковку и доставку покупателю продавец выполняет самостоятельно. Размещения товаров на складских терминалах не требуется.
За три года количество отправлений в сутки достигло 50 единиц. Число активных участников эксперимента — 200 отправителей, среди которых как опытные продавцы и производители, так и начинающие предприниматели.
Заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова отметила, что потенциал калининградских компаний ещё предстоит раскрыть полностью, и пригласила предпринимателей воспользоваться преимуществами, предоставленными Правительством РФ для жителей региона в рамках эксперимента.