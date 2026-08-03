Эксперимент по упрощённому вывозу товаров из Калининграда идёт три года

Эксперимент запущен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2023 года № 1223. Он позволяет калининградским компаниям продавать товары без необходимости подтверждения их статуса как товаров ЕАЭС, без помещения под таможенные процедуры, без уплаты таможенных пошлин и налогов. Условия: товары продаются для личного пользования, стоят не более 200 евро, а их вес не превышает 31 кг.