В Парке Боевого Братства в Петербурге установили боевую машину пехоты

Боевую машину пехоты установили в Парке Боевого Братства в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по благоустройству города. Территорию благоустроили в 2024 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Технику предоставил 61-й бронетанковый ремонтный завод в Стрельне. Перед установкой специалисты заранее демонтировали вооружение, заблокировали ходовую часть и заварили люки. После этого десятитонную машину аккуратно доставили на территорию парка и с помощью крана установили на подготовленный постамент.
Отмечается, что ранее в парке появились прогулочные маршруты, зоны отдыха, детские площадки и сцена с амфитеатром, а также высадили тысячи деревьев, кустарников и многолетних растений. Кроме того, на территории разместили памятные знаки в честь воинов 6-й роты 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ и аллею, посвященную участникам специальной военной операции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.