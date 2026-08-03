В Парке Боевого Братства в Петербурге установили боевую машину пехоты

Отмечается, что ранее в парке появились прогулочные маршруты, зоны отдыха, детские площадки и сцена с амфитеатром, а также высадили тысячи деревьев, кустарников и многолетних растений. Кроме того, на территории разместили памятные знаки в честь воинов 6-й роты 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ и аллею, посвященную участникам специальной военной операции.