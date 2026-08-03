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Очередь на въезд в Калининградскую область из Польши достигла 18−19 часов

В соседней республике усилили пограничный и таможенный контроль.

Очередь на въезд в Калининградскую область из Польши в МАПП Мамоново — Гжехотки достигла 18−19 часов. Скопление легковых автомобилей наблюдается из-за усиления контроля на стороне соседней республики. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областной таможни.

В то же время на российско-литовском участке границы в МАПП Чернышевское — Кибартай на въезд в Калининградскую область отсутствуют автомобили на нейтральной полосе. В самом пункте пропуска проходят оформление пять машин.

Принимая во внимание увеличение пассажиропотока на российско-польском направлении через указанные пункты пропуска, наблюдается незначительный его переток на МАПП «Багратионовск» и МАПП «Чернышевское». Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП «Мамоново-2» и МАПП «Чернышевское» таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы. Обращаем внимание, что таможенный пост не осуществляет регулирование очерёдности въезда автомобилей в пункты пропуска, — добавили в отделении по связям с общественностью.

Ранее в таможне предупреждали о скоплении автомобилей на въезде из Польши и в обратном направлении. Увеличение потока машин связано с окончанием школьных летних каникул в отдельных землях ФРГ. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.

Актуальную информацию об очередях на границе, правилах пересечения и нормах ввоза смотрите в нашем веб-приложении. Оценить загруженность КПП и спрогнозировать время прохождения контроля позволяет система отчётов водителей и пешеходов.

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