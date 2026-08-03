Очередь на въезд в Калининградскую область из Польши достигла 18−19 часов

Принимая во внимание увеличение пассажиропотока на российско-польском направлении через указанные пункты пропуска, наблюдается незначительный его переток на МАПП «Багратионовск» и МАПП «Чернышевское». Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП «Мамоново-2» и МАПП «Чернышевское» таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы. Обращаем внимание, что таможенный пост не осуществляет регулирование очерёдности въезда автомобилей в пункты пропуска, — добавили в отделении по связям с общественностью.