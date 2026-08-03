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Губернатор Котюков назвал степень готовности метро в Красноярске

Проектная документация разработана полностью.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метрополитена в Красноярске готово на 33%. Проектная документация разработана полностью, заключение Госэкспертизы получено.

«За последние полтора года по строительству метро сделано больше, чем за 30 лет до этого. Проект начинался в незапамятные времена, а сегодня уже больше 10 километров пройденных тоннелей», — отметил Котюков.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, но неоднократно приостанавливались. С 2013 года стройка была законсервирована. Сейчас в городе ведётся строительство метротрамвая. В 2022 году новым генподрядчиком стала ГК «Моспроект-3».