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Главные новости к вечеру 3 августа 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 3 августа 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

СВР: европейские лидеры исключают вступление Украины в Евросоюз

Источник: РИА "Новости"

Служба внешней разведки РФ сообщила о тайных обсуждениях в Брюсселе. Европейские лидеры полностью исключают перспективу членства Украины в ЕС, несмотря на пышные речи о «светлом будущем».

Обломки БПЛА упали в селе Архипо-Осиповка, есть пострадавшие

Источник: РИА "Новости"

Атака дронов на Архипо-Осиповку унесла жизни семи человек, трое из которых — несовершеннолетние, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске у здания прокуратуры

Источник: РИА "Новости"

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске. Задержан иностранец, планировавший подрыв здания прокуратуры по заданию эмиссара запрещенной в России террористической организации.

Reuters: Венгрия оказалась на грани блэкаута без АЭС «Пакш»

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в воскресенье, что страну ждут пять критически важных дней: обмеление Дуная вынуждает единственную в стране атомную электростанцию впервые более чем за четыре десятилетия остановить работу, а впереди ожидается новая волна жары.

Иран заявил об умышленном ударе Киева по судну в Каспийском море

Источник: Reuters

Тегеран заявил о наличии доказательств умышленной атаки Украины на иранское судно в Каспийском море. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи указал на заявления Зеленского как на улику.

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