СВР: европейские лидеры исключают вступление Украины в Евросоюз
Обломки БПЛА упали в селе Архипо-Осиповка, есть пострадавшие
Атака дронов на Архипо-Осиповку унесла жизни семи человек, трое из которых — несовершеннолетние, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске у здания прокуратуры
ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске. Задержан иностранец, планировавший подрыв здания прокуратуры по заданию эмиссара запрещенной в России террористической организации.
Reuters: Венгрия оказалась на грани блэкаута без АЭС «Пакш»
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Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше